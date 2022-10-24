ВСУ освободили новые села в Луганской области

Украинские войска вытеснили врага из сел Кармазиновка и Мясожаровка Коломыйхской общины Сватовского района Луганской области, а также снова отбили село Невское Краснореченской общины и соседнее село Новосадово Лиманской общины Донецкой области.

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Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Кроме того, отмечается, что в течение текущих суток Силы обороны Украины в Донецкой области отразили атаки врага в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.

"В целом за текущие сутки оккупанты нанесли три ракетных и семь авиационных ударов, совершили три обстрела из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и городе Николаеве", - говорится также в ней.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. В частности, подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета.

Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили четыре пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.

Напомним также, что кроме полоски мелких сел на западной границе Сватовского района, украинская армия еще в сентябре освободила поселок Белогоровка Лисичанской общины, который до этого было последним утраченным и стал первым деоккупированным населенным пунктом Луганской области.

Отметим, что еще 23 сентября президент Владимир Зеленский образовал в Луганской области военные администрации сразу в 20 общинах, в частности, в Краснореченской и Коломыйчихской.