Зеленський утворив 20 військових адміністрацій у Луганській області

Президент Володимир Зеленський 23 вересня розпорядився утворити у Луганській області 20 військових адміністрацій на місцевому рівні Про це йдеться в указі №665/2022.

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Зеленський доручив утворити Нижньотеплівську, Станично-Луганську, Широківську сільські військові адміністрації та Щастинську міську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області.

Цим же указом Президент припинив повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів цих районів.

Крім того, в Щастинському районі утворять Новоайдарську селищну військову адміністрацію.

Згідно з указом Президента України у Сватівському районі Луганської області утворять наступні селищні військові адміністрації: Білокуракинську, Коломийчиську, Красноріченську, Лозно-Олександрівську, Нижньодуванську, Троїцьку. У самому Сватові також створять міську військову адміністрацію.

У Старобільському районі утворять такі селищні військові адміністрації: Біловодську, Білолуцьку, Марківську, Міловську, Новопсковську, Чмирівську, Шульгинську.

У Старобільську також наказом Зеленського утворять міську військову адміністрацію.

" Генеральному штабу Збройних сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, повʼязані з утворенням військових адміністрацій", - йдеться в указі глави держави.

Раніше, 19 вересня, Зеленський розпорядився утворити у Херсонській області відразу 15 військових адміністрацій на місцевому рівні, зокрема в обласному центрі.