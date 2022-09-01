Зеленський створив військові адміністрації ще у чотирьох містах Донеччини

Президент Володимир Зеленський вирішив утворити в Донецькій області ще чотири міських військових адміністрації - Добропільську, Мирноградську, Покровську та Селидівську.

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Про це йдеться в указі глави держави №620 від 1 вересня. При цьому на сайті президента немає розпоряджень про призначення відповідних начальників, хотя при усіх попередніх аналогічних рішеннях вони датувалися тим же числом, що й укази про утворення відповідних ВА.

Зазначимо, що у Добропіллі наразі немає обраного мера: у 2020 році там переміг Андрій Аксьонов, що балотувався від партії "Порядок", але згодом він переміг на довиборах депутата Ради від округу №50, що відбулися 28 березня 2021 року. Нові вибори мера там мали відбутися 27 березня 2022 року, але не відбулися через введення воєнного стану.

В Мирнограді ж на виборах 2020 року переміг інший представник партії "Порядок" Олександр Брикалов, в Покровську - Руслан Требушкін ("За майбутнє"), який до цього, навпаки, був депутатом Ради від округу №50 (а до того вже очолював Покровськ), а в Селидовому - представник "Опозиційної платформи - За життя" Віталій Нешин.

Зазначимо, що президент може призначати начальниками місцевих військових адміністрацій обраних мерів, але наразі робив це лише у п'яти випадках з 32. Зокрема, не було перепризначено керівником відповідної ВА жодного мера, який балотувався від найпопулярнішої на Донбасі до війни партії ОПЗЖ.