Рада дозволила главам 14 місцевих військових адміністрацій Донецької області керувати громадами одноосібно

Верховна Рада надала начальникам 14 міських, селищних та сільських військових адміністрацій, утворених 4 липня, повноваження щодо одноосібного управління відповідними громадами.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За відповідний проект постанови №7639, внесений президентом Володимиром Зеленським, проголосували 324 депутати, жоден не проголосував проти і не утримався.

Йдеться про Бахмутську, Великоновосілківську, Званівську, Комарську, Краматорську, Курахівську, Лиманську, Миколаївську, Святогірську, Сіверську, Соледарську, Часовоярську, Черкаську та Шаховську військові адміністрації Донецької області.

Згідно з прийнятим рішенням, на період військового стану та 30 днів після його припинення або скасування ці начальники зможуть здійснювати повноваження місцевої ради, її виконавчого комітету та голови громади одночасно.

Також вони можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідної місцевої ради (при цьому для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розкладів, оголошується простій або їх переведуть на рівнозначні чи нижчі посади).

Апарати відповідних міських, селищних сільських рад та їх виконкомів, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних громад мають тепер підкорятися начальникам відповідних військових адміністрацій.

Нагадаємо, що 4 липня Зеленський, утворивши 14 перерахованих ВА, призначив і їхніх керівників. Серед них четверо є обраними мерами міст Бахмут, Краматорськ, Курахове та Лиман (остання громада вже три місяці майже повністю окупована російськими військами).

Раніше Рада вже двічі ухвалювала аналогічні рішення - щодо окупованих на даний момент Кремінної та Рубіжного Луганської області, а потім і підконтрольних Україні Слов'янська, Дружківки та Костянтинівки Донецької області.

Водночас щодо п'яти інших місцевих ВА Донецької області (створених 30 квітня Авдіївської, Вугледарської, Мар'їнської, Очеретинської та Світлодарської) Зеленський Раду такого рішення приймати поки не просив, хоча на їх території, так само як і в більшості вище перерахованих громад, йдуть запеклі бойові дії.