В Генштабе рассказали об очередных попытках наступления оккупантов возле Донецка и Бахмута

Оккупационные силы пытались в понедельник продвинуться наступательными и штурмовыми действиями в направлениях контролируемых Украиной пригородов Донецка - города Марьинка, поселков Первомайское и Невельское, однако получили отпор и отступили, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Также сообщается о нанесении противником огневого поражения возле Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя.

Кроме того, снова указывается, что Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях городов Бахмут и Соледар, сел Веселая Долина и Кодема. На этом направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк, Бахмут и Кодема. У двух последних зафиксированы также удары российской авиации.

Продолжаются вражеские обстрелы из артиллерийских систем и в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки, что возле Северска, а также Татьяновки, расположенной напротив оккупированного Святогорска. Недалеко от Григоровки и Татьяновки противник задействовал для ударов и авиацию.

"Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом - потерями и бегством", - отмечают также в Генштабе.

На юго-западе Донбасса враг обстрелял позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времовки, Новоселки и Шевченко, задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки. Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки.

В Запорожском направлении зафиксированы обстрелы со стороны россиян в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Червоное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березовое, Белогорье, Степное и Каменское. Ударами авиации оккупанты пытались нанести урон украинским подразделениям возле села Малые Щербаки.

В Николаевской области и соседних районах Херсонской противник обстреливал из артиллерийских систем и танков районы самого Николаева, населенных пунктов Лупарево, Таврическое, Прибугское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Великое Артаково, а также сел Тополиное и Князевка на севере Херсонской области.

Отмечено, что ударам авиации подверглись районы Андреевки и Калиновки, а штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкино, но понес потери и ретировался.

На Славянском же направлении зафиксировано артиллерийское огневое влияние недалеко от Довгенького, Норцевки, Червоного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. По данным Генштаба, российская армия пыталась улучшить тактическое положение по направлениям Богородичного и Долины, но успеха не имела и отошла.

В свою очередь, вокруг Харькова россияне из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Перемога, Кутузовка, Чепель, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман.

Кроме того, в Черниговской области противник из ствольной артиллерии обстреливал район села Янжуловка, а в Сумской - районы сел Стариково и Вольная Слобода.