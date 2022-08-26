Оккупанты пытаются штурмовать Бахмут и Соледар, но безуспешно - Генштаб

Оккупационные войска пытаются вести штурмовые действия в направлениях городов Бахмут и Соледар, сел Бахмутское и Кодема Донецкой области, но успеха не имеют, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Также враг наносил огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Бахмута, Соледара, а также сел Тихоновка, Васюковка и Шумы. Возле Яковлевки и Кодемы были задействована для ударов вражеская авиация.

Кроме того, противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Ивано-Дарьевка, Звановка и Григоровка, что возле Северска, а также возле села Татьяновка, расположенного напротив Святогорска. Авиудары оккупанты нанесли вблизи Северска и Спорного.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлово, Галицыновки, Невельского, Опытного и Марьинки, нанес авиаудары неподалеку от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

"Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Невельское, получили отпор и отошли", - говорится также в сообщении. При этом еще день назад Генштаб сообщал о попытках оккупантов прорвать украинскую оборону у соседнего поселка Первомайское, однако в контексте именно наступательных действий врага тот уже не упоминается.

В свою очередь, в Новопавловском направлении украинские армейцы зафиксировали артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Ударам авиации противника подверглись районы Владимировки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка, нанеся также авиационные удары возле Ольговского и Гуляйполя.

На Южнобугском направлении российские войска продолжили обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибугское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Партизанское, Червоная Долина, Великое Артаково, Квитневое, Ивановка, Потемкино, Трудолюбовка, Благодатное, Таврийское, Первомайское, Широкое и Поляна.

Также в Генштабе добавляют, что ударами авиации противник пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино.

В Харьковской же области россияне снова пытались возобновить наступление в направлении города Барвенково, безуспешно ведя наступательный бой в направлении села Карнауховка и отойдя после него. Накануне же в Генштабе сообщали о неудавшейся попытке наступления оккупантов в направлении села Новая Дмитровка.

Кроме того, зафиксированы обстрелы возле Чепеля, Бражковки, Богородичного и Константиновки, авиаудары возле Бражковки и Залимана.

Вокруг же областного центра войска РФ совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатино, Петровки, Борщевой, Больших Проходов, Песчаного, Русских Тишек, Шестаково, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки.

Также враг нанес авиационные удары неподалеку от Мосьпаново, Первомайского и Байрака, вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкасская Лозовая и Шестаково.

Кроме того, в Сумской области россияне задействовали ствольную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Середина Буда, Шевченково, Екатериновка и Вольное.