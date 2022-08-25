Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ у Первомайского под Донецком - Генштаб

Оккупационные силы пытаются прорвать оборону украинских войск в районе поселка Первомайское под Донецком. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, отмечая, что враг получил жесткий отпор и отошел.

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Кроме того, противник ударами авиации, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытался оттеснить ВСУ и поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Зализного и Александрополя.

При этом расположенный восточнее Первомайского и ближе к Донецку поселок Пески в новой сводке не упоминается вообще. Напомним, что на днях в Генштабе уже сообщали о штурме оккупантами Первомайского со стороны Песок, но и после этого продолжали упоминать населенный пункт в контексте обстрелов около него и "попыток установить контроль" над ним со стороны оккупантов.

В свою очередь, враг продолжает обстрелы территорий вблизи Бахмута и сел Веселая Долина, Зайцево и Кодема, нанеся также авиаудары возле населенных пунктов Соледар, Яковлевка и те же Зайцево с Кодемой.

"Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться возле Кодемы и Бахмутского, понесли потери и отступили", - добавляют также в Генштабе.

На Краматорском направлении обстрелам со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Спорное, Звановка, Северск и Пришиб. Также враг предпринял попытку улучшения тактического положения возле Старого Каравана, но успеха не имел и отошел.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дубравного. При этом отмечается, что украинские войска отразили попытку наступления подразделений врага неподалеку от Долины и Дмитровки.

В Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалеевка, Циркуны, Петровка, Большие Проходы, Питомник, Ивановка, Коробочкино, Слобожанское и Чепель.

"Под удары авиации противника попали районы Питомника, Пришиба и Залимана. Враг предпринял неудачную попытку наступательных действий возле Петровки, понес потери и отошел", - сообщают в Генштабе.

На Северском направлении российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах сел Гай, Железный Мост и Горск Черниговской области, а также Бачевск, Вольная Слобода и Стукаловка Сумской области.

На юго-западе же Донецкой области зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении россияне совершали обстрелы позиций украинских войск вблизи Гуляйпольского, Орехова, Зализничного, Шевченко и Ольговского. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Орехов, Гуляйпольское, Щербаки и Малые Щербаки.

"На Южнобугском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении наших подразделений. Продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Нанес авиаудар неподалеку от Белой Криницы", - говорится в сводке.

Также сообщается, что противник пытался провести разведку боем "в районе" села Благодатное, но понес потери и отошел. В свою очередь, попытка наступления противника в районе села Таврическое на границе Херсонской и Николаевской областей под огнем украинских войск "захлебнулась, и оккупанты отступили".