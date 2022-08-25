Армия РФ обстреляла четыре района Днепропетровской области

В ночь на 25 августа российская оккупационная армия обстреляла четыре района Днепропетровской области – Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"По Синельниковскому району после полуночи враг ударил в четвертый раз за сутки. В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего 2 года! Все в больнице", - отметил он.

Кроме того, продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. Происшедшая накануне российская атака унесла жизни 22 человек, среди них двое мальчиков - 6 и 11 лет, которые играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты. Полиция открыла уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны.

Также Никопольский район враг трижды накрывал огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Обошлось без пострадавших.

Криворожский район обстреливали российские "Ураганы" и "Смерчи". Попали по Апостоловской и Широковской общинам. Село Кошевое осталось без света.

Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.

"На Днепровский район россияне направили ракету. Наши военные ее сбили", – сообщил Резниченко.

Отметим, что армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. 24 августа оккупанты накрыли огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский.