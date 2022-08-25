Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области

В Киевской области ночью 25 августа в одной из общин Вышгородского района раздалось около пяти взрывов.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Имеем информацию о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают", – отметил Кулеба.

Позже он добавил, что ночью враг нанес ракетные удары по одной из общин Вышгородского района. Зафиксировано два прилета.

Жертв и раненых среди гражданских на утро нет. Пожары и разрушения жилых построек или объектов инфраструктуры отсутствуют.

Обследование атакуемой территории продолжается.

"Другие взрывы, которые слышали жители региона, - работа нашей ПВО", - отметил Кулеба.

Отметим, о первых звуках взрывов в Киевской области социальные сети сообщали около 2:40. Через несколько минут в Киеве и области объявили воздушную тревогу, продолжавшуюся до 3:35.

Напомним, 28 июля армия РФ нанесла ракетные удары по Киевской области. Тогда они попали в военную часть в Лютиже Вышгородского района.