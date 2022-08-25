Армия РФ обстреляла Николаев ракетами типа С-300

Ночью 25 августа Николаев подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный сектор города.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По информации ОК "Юг" 24 августа вечером Николаев был атакован реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Удар был направлен на портовую инфраструктуру. Пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.

Ночью, 25 августа, ориентировочно в 03:30 Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный сектор. В результате произошло возгорание частного дома. Также повреждения получили несколько домов. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о последствиях разрушений уточняется.

Продолжают оккупанты обстреливать и населенные пункты Николаевской области.

Так, утром 24 августа враг обстрелял частное сельскохозяйственное предприятие в с. Котлярово, Шевченковской общины. Из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелась ремонтная мастерская. В результате пожара уничтожена сельхозтехника и кровля мастерской. Пострадавших нет.

Также в течение дня, 24 августа, под вражескими обстрелами было с. Новониколаевка Первомайской общины. В результате обстрелов частично разрушены хозяйственные постройки, также были попадания по открытым территориям за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Кроме того, ориентировочно с 21:30 24 августа до 05:00 25 августа были обстрелы за пределами населенных пунктов Широковской общины. Около 23:00 обстрелам подверглось с. Красная Долина. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйств. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. Так, в результате вражеских обстрелов утром, 25 августа, в пгт Березнеговатое разрушен жилой дом. Пострадавших нет. Также за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории сел Лепетиха и Кавказ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Отметим, по состоянию на 20 августа, по оценкам властей Николаева, российские оккупанты нанесли разрушения областному центру на сумму более 813 миллионов гривен.