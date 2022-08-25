Россия за сутки 20 раз обстреляла Донецкую область: есть погибшие и раненые мирные жители

Оккупационные войска за последние сутки, 24 августа, ударили по 12 населенным пунктам Донецкой области — городам Авдеевка, Бахмут, Славянск, Торецк, Соледар, Часов Яр, селах Максимилиановка, Новоочеретоватое, Дилиевка, Николаевка, Трудовое, Марково, Первомайское, Новод.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские задокументировали каждое военное преступление РФ. За последние сутки россияне разрушили детский сад, жилые дома, хозяйственные помещения, садовое общество в Донецкой области, нанеся 20 ударов по региону.

Враг атаковал ракетами, артиллерией, РСЗО "Град" и "Ураган". Кроме того, утром 25 августа, около 04:00, россияне нанесли удар по Славянску.

"Захватчики направили на город ракеты из ЗРК "С-300". Разрушения получили многоэтажные и частные дома. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают полицейские и спасатели", - рассказали в Нацполиции.

Полиция и СБУ открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Кроме того, ночью 25 августа обстрелам подвергся Николаев. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилищный сектор.

За последние сутки под вражеский огонь в очередной раз попали Харьковская и Днепропетровская области. Около 9:00 утра 24 августа был обстрелян Шевченковский район Харькова.