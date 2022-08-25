Оккупанты запустили по Харькову 2 ракеты

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал Харьков, Харьковский и Богодуховский районы области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Минувшей ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Оккупанты запустили в направлении города 2 ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Предварительно – без пострадавших", - отметил глава ОВА.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков, Харьковский и Богодуховский районы области.

Около 9:00 утра 24 августа был обстрелян Шевченковский район Харькова. Повреждены здания. К счастью, никто не пострадал.

Наиболее интенсивно обстреливалось пгт Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. В Харьковском и Богодуховском районах из-за обстрелов горела трава на больших открытых площадях.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали 2 мирных человека - в Малой Даниловке пострадали мужчины 39 и 48 лет.

"На линии столкновения враг продолжает обстреливать наши позиции из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма оккупанты пытались наступать в направлении Пасека – Долина, но под огнем ВСУ отступили с потерями", - заметил Синегубов.

Напомним, накануне россияне обстреляли Харьков ракетами "Калибр" и кассетными боеприпасами.