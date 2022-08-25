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Оккупанты запустили по Харькову 2 ракеты
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал Харьков, Харьковский и Богодуховский районы области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Минувшей ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Оккупанты запустили в направлении города 2 ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Предварительно – без пострадавших", - отметил глава ОВА.
Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков, Харьковский и Богодуховский районы области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Около 9:00 утра 24 августа был обстрелян Шевченковский район Харькова. Повреждены здания. К счастью, никто не пострадал.
Наиболее интенсивно обстреливалось пгт Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. В Харьковском и Богодуховском районах из-за обстрелов горела трава на больших открытых площадях.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали 2 мирных человека - в Малой Даниловке пострадали мужчины 39 и 48 лет.
"На линии столкновения враг продолжает обстреливать наши позиции из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма оккупанты пытались наступать в направлении Пасека – Долина, но под огнем ВСУ отступили с потерями", - заметил Синегубов.
Напомним, накануне россияне обстреляли Харьков ракетами "Калибр" и кассетными боеприпасами.