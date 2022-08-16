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В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа

В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda

В результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск в ночь на 16 августа в Донецкой области произошли разрушения здания в ряде общин, рассказал в соцсетях начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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Так, наиболее активно враг действовал в Авдеевской, Очеретинской, Марьинской и Кураховской общинах. В частности, в Авдеевке хаотические и массированные обстрелы почти не прекращались всю ночь: под огнем оказались центральная и старая части города.

"В Курахово россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре электроснабжения и нескольким предприятиям. Ранен один человек. В Очеретинской общине оккупанты применили "Ураганы" с кассетными боеприпасами в районе Карловки", - добавил глава области.

Кроме того, среди ночи ракетному удару подверглось село Максимилиановка Марьинской общины: там был поврежден дом культуры и четыре магазина, но обошлось без пострадавших.

Фото 2 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 3 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 4 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 5 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 6 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 7 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 8 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 9 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 10 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 11 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 12 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 13 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 14 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 15 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 16 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 17 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 18 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 19 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 20 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 21 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 22 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 23 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 24 — В Донецкой ОВА рассказали о разрушениях в результате обстрелов оккупантов 16 августа
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda

Ночными обстрелами разрушены и четыре дома в пригороде Краматорска - поселке Ясногорка, а также два дома в соседнем Славянске.

Около трех ночи россияне нанесли ракетный удар по Николаевке, разрушив хозяйственное здание местной школы. Кроме этого, один обстрел зафиксирован в Бахмуте, где поврежден частный дом и дача, а еще один обстрел — в селе Зайцево, где был ранен человек.

Также Кириленко отметил, что всю ночь продолжались одиночные обстрелы в окрестностях Соледара и близлежащих деревень. В результате были повреждены два дома в селе Федоровка.

Автор:
Тимофей Беспятов