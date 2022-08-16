За сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области

За сутки 15 августа российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

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"В течение суток полицейские зафиксировали 28 обстрелов. оккупанты били артиллерией, наносили ракетные и авиаудары. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Массовым обстрелам подверглись г. Авдеевка, пгт Южное, г. Николаевка, г. Железное, с. Первомайское, г. Часов Яр, с. Дружба, с. Калиново, г. Славянск, пгт Большая Новоселка, г. Бахмут, пгт Ясногорка, г. Курахово", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе обстрелов российские войска применяли артиллерию, минометы, танки, РСЗО "Град", "Ураган" и нанесли авиаудар "НУРС".

Также в ходе обстрелов оккупанты попали в жилищный сектор. Есть потери среди мирного населения. Из-за обстрелов разрушены и повреждены 19 объектов – 14 жилых домов, школа-интернат, общежитие, хозяйственное сооружение, ангар, кафе.

За сутки силами полиции было эвакуировано 415 граждан. Всего с начала августа в более безопасные регионы выехало почти 6000 человек, более 1000 из них – дети.

Напомним, в ночь на 16 августа российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области.