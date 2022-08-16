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Оккупанты обстреляли Краматорск
В ночь на 16 августа российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Об этом на Facebook написал мэр Краматорска Александр Гончаренко.
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"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома. По предварительной информации, без жертв. Работают спасатели и полиция", — написал он.
Других подробностей Горчаренко не сообщил.
Напомним, российские военные ночью 16 августа нанесли удар по пяти районам ХарьковаПодписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним также, вечером 12 августа оккупанты обстреляли Краматорск, из-за чего было повреждено по меньшей мере 20 домов частного сектора и начался пожар. Из-за обстрелов 2 человека погибло и 13 получили ранения.