В ночь на 16 августа российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Об этом на Facebook написал мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома. По предварительной информации, без жертв. Работают спасатели и полиция", — написал он.

Других подробностей Горчаренко не сообщил.

Напомним, российские военные ночью 16 августа нанесли удар по пяти районам Харькова

Напомним также, вечером 12 августа оккупанты обстреляли Краматорск, из-за чего было повреждено по меньшей мере 20 домов частного сектора и начался пожар. Из-за обстрелов 2 человека погибло и 13 получили ранения.