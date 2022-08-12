Оккупанты снова ударили по жилым кварталам Краматорска: есть погибшие (ВИДЕО)

Российские оккупационные войска вечером 12 августа нанесли очередной удар по Краматорску, сообщил в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По оперативной информации, обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов частного сектора, начался пожар. На месте работают правоохранители и спасатели. Достоверно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.

Как уточнил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, речь идет о районе Ивановка на юго-западе города, а в отношении примененного оружия он отметил, что это "похоже на "Искандер".

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Напомним, что в ночь на 12 августа российские войска уже нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску, в результате чего были повреждены по меньшей мере три жилых дома. По данным полиции, люди не пострадали, но погибла собака.

Кроме того, ночью был обстрелян город Курахово, где ракеты попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и дом культуры, где ночевали вынужденные переселенцы.

Накануне также сообщалось об обстреле Краматорска из комплекса С-300: оккупанты попали во двор одного из домов, оставив воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину.