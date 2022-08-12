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Оккупанты снова ударили по жилым кварталам Краматорска: есть погибшие (ВИДЕО)
Российские оккупационные войска вечером 12 августа нанесли очередной удар по Краматорску, сообщил в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По оперативной информации, обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов частного сектора, начался пожар. На месте работают правоохранители и спасатели. Достоверно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.
Как уточнил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, речь идет о районе Ивановка на юго-западе города, а в отношении примененного оружия он отметил, что это "похоже на "Искандер".
Напомним, что в ночь на 12 августа российские войска уже нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску, в результате чего были повреждены по меньшей мере три жилых дома. По данным полиции, люди не пострадали, но погибла собака.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, ночью был обстрелян город Курахово, где ракеты попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и дом культуры, где ночевали вынужденные переселенцы.
Накануне также сообщалось об обстреле Краматорска из комплекса С-300: оккупанты попали во двор одного из домов, оставив воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину.