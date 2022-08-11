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Оккупанты ударили по Краматорску из комплекса С-300
Армия страны-агрессора РФ сегодня утром нанесла ракетный удар по частному сектору Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Оккупанты применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов Краматорска. Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину.
Пострадавших нет, однако повреждены три дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно бить по городу. Безопасных мест в Донецкой области сейчас нет. Поэтому призываю всех — эвакуируйтесь! Своевременная эвакуация — единственный правильный выход!", - подчеркнул Кириленко.
Он также сообщил, что за 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донбасса: 6 в Бахмуте, 3 в Соледаре, 1 в Красногоровке и 1 в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения.
Отметим, что с 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Особый режим установлен на период действия военного положения.
Отметим, более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди, были вывезены из Донецкой области за первую неделю обязательной эвакуации .