АТБ закрывает все свои магазины в Донецкой области

Сеть супермаркетов АТБ больше не будет работать в Донецкой области. Все магазины сети будут закрыты с 12 августа.

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Об этом сообщил мэр Селидового Руслан Суков.

По его словам, причиной закрытия магазинов явилось обострение ситуации в области.

Последние супермаркеты "АТБ" в Донецкой области закроются 12 августа. Речь идет о магазинах в Покровске, Селидово, Доброполье и Новогродовке.

На сайте компании официальной информации о прекращении работы в Донецкой области нет.

Напомним, обязательна эвакуация жителей Донецкой области в регионы, где не ведутся боевые действия, началась 2 августа.

Напомним, что начало обязательной эвакуации населения, оставшегося на подконтрольной части Донецкой области, в Кабмине анонсировали 30 июля, мотивируя такое решение тем, что зимой в регионе в результате разрушений из-за войны войны не будет возможности отапливать жилищный фонд.

Жители Донбасса могут отказаться от эвакуации, однако для этого нужно будет подписать соответствующий документ, которым они официально удостоверят, что понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь.