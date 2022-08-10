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В Донецкой области с 11 августа вводят особый режим въезда, выезда и движения транспорта
С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Особый режим установлен на период действия военного положения.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
Соответствующий Приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.
"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - отметил Кириленко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Особый режим будет предусматривать два главных условия:
– запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);
– продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфекционных средств).
Отметим, более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди, были вывезены из Донецкой области за первую неделю обязательной эвакуации .