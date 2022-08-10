На Донеччині з 11 серпня вводять особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспорту

З 11 серпня на Донеччині починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.

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Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко.

Відповідний Наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський.

"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства", - зазначив Кириленко.

Особливий режим передбачатиме дві головні умови:

– заборонено бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

– триває заборона на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів).

Зазначимо, понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди, були вивезені з Донецької області за перший тиждень обов’язкової евакуації.