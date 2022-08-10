АТБ закриває всі свої магазини в Донецькій області

Мережа супермаркетів АТБ більше не працюватиме в Донецькій області. Всі магазини мережі закриються з 12 серпня.

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Про це повідомив мер Селідового Руслан Суков.

За його словами, причиною закриття магазинів стало загострення ситуації в області.

Останні супермаркети "АТБ" на Донеччині закриються 12 серпня. Йдеться про магазини у Покровську, Селідовому, Добропіллі та Новогродівці.

Зазначимо, що на сайті компанії офіційної інформації про припинення роботи в Донецькій області немає.

Нагадаємо, обов’язкова евакуація мешканців Донецької області до регіонів, де не ведуться бойові дії, розпочалася 2 серпня.

Нагадаємо, що початок обов’язкової евакуації населення, що залишилося на підконтрольній частині Донецької області, в Кабміні анонсували 30 липня, мотивуючи таке рішення тим, що взимку в регіоні внаслідок руйнувань через війну не буде можливості опалювати житловий фонд.

Мешканці Донеччини можуть відмовитися від евакуації, однак для цього потрібно буде підписати відповідний документ, яким вони офіційно засвідчать, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.