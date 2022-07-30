Уряд оголосить обов'язкову евакуацію з Донецької області, — Верещук

Через руйнацію газопроводів у Донецький області в опалювальний період в домівки в регіоні залишаться без тепла. Тому Уряд прийняв рішення оголосити обов'язкову евакуацію з населених пунктів Донеччини.

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Про це 30 липня в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Всі газопроводи, які можна було відремонтувати, відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що могло б узимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом — тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33 стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов’язкова", — пояснила Верещук.

За даними уряду, станом на кінець липня в Донецькі області перебувають 200−220 тисяч людей, з них 52 тисяч дітей. Однак громадяни мають право відмовитися від евакуації. Для цього потрібно буде підписати відповідний документ, яким вони офіційно засвідчать, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.

"Ми демократична країна, ми не можемо когось змушувати силою, але така форма буде обов’язковою і за підписом такої людини", — пояснила вона.

Раніше Верещук повідомляла, що Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області.

Зазначимо, що бойові дії на Донбасі посилилися з першого дня повномасштабного вторгнення, і не вщухають досі. Донецька область постійно під ворожим вогнем, зокрема, 27 липня російські окупаційні війська атакували Бахмут. На місці влучання провели рятувальну операцію, попередньо відомо, що в наслідок удару є загиблі та поранені.