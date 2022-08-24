Оккупанты продолжают пытаться установить контроль над Песками и Невельским под Донецком - Генштаб

Оккупационные войска нанесли авиационные удары у населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное возле Донецка, а из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вели обстрелы недалеко от Авдеевки, Александрополя, Опытного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

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"Наступательными и штурмовыми действиями в очередной раз оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Успеха не имели, традиционно понесли потери и отошли", - сказано в сообщении.

Также обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии противника подверглись районам городов Константиновка, Бахмут, Соледар, сел Веселая Долина, Бахмутское, Майорск, Шумы, Зайцево, Васюковка, Кодема, Белогоровка и Яковлевка.

"Ударами авиации враг пытался разрушить важные объекты в районах городов Соледар и Бахмут. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема. Получили отпор и ретировались", - заявили также в Генштабе.

Кроме того, на севере Донецкой области зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Северска и окрестных сел Григоровка, Спорное, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское.

На Славянском направлении огнем ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дубравного, предприняли неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки, что возле города Барвенково.

На Харьковском направлении российские войска совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии около Харькова, Светличного, Слатино, Русских Тишков и еще двадцати населенных пунктов, задействовав авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Пришиба, Рубежного и Одноробовки. В Сумской же области противник обстрелял из ствольной артиллерии районы сел Толстодубово, Шевченково и Запселье.

В свою очередь, на юго-западе Донецкой области удары авиации противника зафиксированы неподалеку от Владимировки, Павловки и Новомайорского. Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка и Великая Новоселка.

На Запорожском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Новополя, Малых Щербаков, Орехова и еще 15 населенных пунктов. Ударам российской авиации подверглись территории возле Новоселки, Полтавки, Новополя и Дорожнянки.

На Южнобугском направлении, по данным Генштаба, россияне задействовали авиацию для ударов по районам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потемкино, Александровка, Лозовое, Великое Артаково и Белая Криница, совершив неудачную попытку наступления в направлении Николаевки.