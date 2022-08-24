Россияне ударили по Миргороду Полтавской области

24 августа армия страны-анресора РФ нанесла ракетный удар по Миргороду Полтавской области.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях", - отметил он.

Подчеркнем, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Отметим, представители украинской власти призывают украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.