Які обмеження запроваджують в Україні на День незалежності

Представники української влади закликають українців бути особливо обережними 24 серпня, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії. З цієї причини органи місцевої влади в деяких регіонах вводять додаткові обмеження.

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Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону зазначив, що 23-24 серпня треба бути особливо обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День незалежності буде атаковано. Україна до цього готова. Те, що в росії залишається ще велика кількість ракет – нехай і не високоточних – це правда, біди вони можуть народити ще багато. Це не зламає ані дух, ані волю до спротиву... і хід війни", - підкреслив Юсов.

Відповідно в ряді регіонів та міст вводять додаткові обмеження на святкові дні.

Які обмеження запроваджують в Києві з 22 до 25 серпня

В столиці України з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята. Громадський транспорт, і наземний і метрополітен, до 24 серпня включно працюватиме з 06:00 до 21:00. Підземка в режимі укриття працює цілодобово.

Обмеження на День прапора та День Незалежності у Харкові та області

Харківська обласна військова адміністрація оголосила про встановлення комендантської години на всю добу 24 серпня, а також про продовження її щодня на дві години увечері та на годину вранці. Начальник ОВА Олег Синєгубов дав зрозуміти, що це робиться аби "не дати ворогу шансів на жодні провокації".

Обмеження з 23 до 25 серпня в Донецькій області

На період святкування Дня прапора та Дня незалежності України з 23 по 25 серпня на території Краматорської міської територіальної громади заборонено проводити масові заходи, забороняється діяльність установ, організацій, підприємств усіх форм власності та підпорядкування, в тому числі це стоється "Укрпошти", "Нової пошти", банківських відділень відділень та банкоматів.

Громадський транспорт не буде курсувати, евакуаційні рейси переносять.

На території Слов‘янської міської територіальної громади діятимуть аналогічні обмеження, окрім громадського транспорту, який буде працювати.

Обмеження в Дніпропетровській області на День Незалежності та День прапора

З 23 та 24 серпня в регіоні масові заходи під забороною. Період комендантської години не змінюється. У Нікопольському районі, як і раніше, вона стартує з 21:00, у Криворізькому – з 22:00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах – з 23:00. Усюди триває до 5:00. У Кам'янському та Дніпрі - комендантська година з опівночі і до 5 ранку.

Подовжили її лише у Синельниківському районі - з 21:00 до 6:00.

"Цього року через війну 23 та 24 серпня не вихідні дні. Але всі підприємства та установи прошу, за можливості, працювати дистанційно", - закликав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Як 24 серпня пройде у Миколаєві та області

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що владаготує розпорядження, де рекомендує всім працювати дистанційно в святкові дні.

"Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом. Стосовно міфів, що вони наступають. Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися", - зазначив губернатор.

Обмеження у Запорізькій області на День Незалежності та День прапора

На території Запорізької області на 23-25 серпня 2022 року запроваджують заборону на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів. Крім того, підприємства, установи, організації, заклади і населення відповідних територій Запорізької області мають безумовно виконувати заходи безпеки та використовувати наявні захисні споруди та укриття у разі надходження сигналу про повітряну тривогу.

Як 24 серпня пройде у Тернополі та області

У Тернополі масові святкування до Дня незалежності не проводитимуть. Але запланували низку урочистих подій. Так, 23 серпня з нагоди відзначення Дня Державного Прапора в парку "Сопільче" відбудеться урочисте підняття Державного Прапора України. Початок о 09:00 год.

24 серпня офіційні заходи розпочнуться на території Старого парку о 10:00 год. Відбудеться, зокрема, спецпогашення поштового блоку та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків. Початок о 10:00.

Впродовж дня у Тернополі проходитимуть локальні виставки-ярмарки, флешмоби, екскурсії та квести. У сквері В’ячеслава Чорновола у вечірній час звучатиме патріотична мелодія від духового оркестра "Оркестра Волі".

Нагадаємо, що, як повідомили у пресцентрі Сил оборони півдня, всі органи, що відповідають так чи інакше за безпеку, готові до будь-яких дій РФ, в тому числі у святкові дні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com