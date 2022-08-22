Какие ограничения вводят в Украине на День независимости

Представители украинской власти призывают украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России. По этой причине местные власти в некоторых регионах вводят дополнительные ограничения.

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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона отметил, что 23-24 августа нужно быть особенно осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы быть перестороженными и готовыми к тому, что и День независимости будет атакован. Украина к этому готова. То, что в России остается еще большое количество ракет – пусть и не высокоточных – это правда, беды они могут наворотить еще много. Это не сломит ни дух, ни волю к сопротивлению... и ход войны", - подчеркнул Юсов.

Соответственно, в ряде регионов и городов вводят дополнительные ограничения на праздничные дни.

Какие ограничения вводят в Киеве с 22 по 25 августа

В столице Украины с 22 по 25 августа запретили проведение массовых мероприятий в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими захватчиками на государственные праздники. Общественный транспорт и наземный, и метрополитен до 24 августа включительно будет работать с 06:00 до 21:00. Подземка в режиме укрытия работает круглосуточно.

Ограничение в День флага и День Независимости в Харькове и области

Харьковская областная военная администрация объявила об установлении комендантского часа на все сутки 24 августа, а также о продлении его ежедневно на два часа вечером и на час утром. Начальник ОВА Олег Синегубов дал понять, что это делается, чтобы "не дать врагу шансов ни на какие провокации".

Ограничения с 23 по 25 августа в Донецкой области

На период празднования Дня флага и Дня независимости Украины с 23 по 25 августа на территории Краматорской городской территориальной громады запрещено проводить массовые мероприятия, запрещается деятельность учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности и подчинения, в том числе это касается "Укрпочты", "Новой почты", банковских отделений отделений и банкоматов.

Общественный транспорт не будет курсировать, эвакуационные рейсы переносят.

На территории Славянской городской территориальной громады будут действовать аналогичные ограничения, кроме общественного транспорта, который будет работать.

Ограничение в Днепропетровской области в День Независимости и День флага

С 23 и 24 августа в регионе массовые мероприятия под запретом. Период комендантского часа не меняется. В Никопольском районе по-прежнему стартует с 21:00, в Криворожском – с 22:00, в Днепровском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах – с 23:00. Всюду длится до пяти часов. В Каменском и Днепре – комендантский час с полуночи и до 5 утра.

Продлили ее только в Синельниковском районе – с 21:00 до 6:00.

"В этом году в результате войны 23 и 24 августа не выходные дни. Но все предприятия и учреждения прошу, по возможности, работать дистанционно", - призвал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Как 24 августа пройдет в Николаеве и области

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что устраивает распоряжение, где рекомендует всем работать дистанционно в праздничные дни.

"Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом. Что касается наступающих мифов. Это, как в начале войны, раздувается, чтобы все боялись", - отметил губернатор.

Ограничения в Запорожской области в День Независимости и День флага

На территории Запорожской области на 23-25 августа 2022 года вводится запрет на проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий. Кроме того, предприятия, учреждения, организации, учреждения и населения соответствующих территорий Запорожской области должны безусловно выполнять меры безопасности и использовать существующие защитные сооружения и укрытия при поступлении сигнала о воздушной тревоге.

Как 24 августа пройдет в Тернополе и области

В Тернополе массовые празднования ко Дню независимости не будут проводить. Но запланировали ряд торжественных событий. Так, 23 августа по случаю Дня Государственного Флага в парке "Сопольче" состоится торжественное поднятие Государственного Флага Украины. Начало в 09:00 час.

24 августа официальные мероприятия начнутся на территории Старого парка в 10:00. Состоится, в частности, спецгашение почтового блока и возложение цветов к памятникам и памятным знакам. Начало в 10.00.

В течение дня в Тернополе будут проходить локальные выставки-ярмарки, флешмобы, экскурсии и квесты. В сквере Вячеслава Чорновила в вечернее время будет звучать патриотическая мелодия от духового оркестра "Оркестра Воли".

Напомним, что, как сообщили в пресс-центре Сил обороны юга, все органы, отвечающие так или иначе за безопасность, готовы к любым действиям РФ, в том числе в праздничные дни.

Источник фото: ua.depositphotos.com