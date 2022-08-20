Свята не буде: В Харківській області вводять комендантську годину на весь день 24 серпня

Харківська обласна військова адміністрація вирішила з 22 серпня продовжити час комендантської години з 19:00 до 7:00 годин наступного дня. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Крім того, протягом Дня незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. В адміністрації просять "з розумінням поставитися до таких заходів" та підготуватися до перебування вдома та укриттях.

Там нагадують, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом, та закликають перебувайти вдома та не ігнорувати повітряну тривогу.

"День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й будемо захищати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, що з 30 травня в Харківській області комендантська година була скорочена до періоду з 21:00 до 6:00 настуного дня.

Зазначимо також, що минулого місяця до Верховної Ради було подано законопроєкт, що передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафів за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану.

Джерело фото: ua.depositphotos.com