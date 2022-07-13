У Раді пропонують ввести штрафи за порушення комендантської години

Шість депутатів пропонують Верховній Раді вести адміністративну відповідальність за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану. Відповідний законопроєкт №7553 вони зареєстрували 12 липня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Нардепи пропонують доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, передбачивши, що перебування у певний період доби під час воєнного стану на вулицях та в інших громадських місцях або за рух транспорту без спеціально виданих перепусток або посвідчень тягне за собою попередження або накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За вчинення таких дій особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за це, пропонується ввести штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів.

Цю статтю пропонується додати до списку тих, справи про які розглядаються органами поліції та (у випадку порушень комендантської години у межах прикордонної смуги) Державної прикордонної служби.

У випадку прийняття відповідний закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Зазначимо, що авторами документу є п'ять депутатів з групи "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Євген Яковенко, Артем Дмитрук, Анатолій Бурміч та Максим Єфімов), а також представниця групи "За майбутнє" Анна Скороход.

Нагадаємо, що комендантську годину було введно у більшості регіонів України вже в перший день російського війського вторгнення 24 лютого. Наразі вона діє в усіх областях, крім Закарпатської. Як правило, вона поширюється на проміжок часу з 22 або 23 години вечора до 5 ранку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com