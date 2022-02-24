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Майже по всій Україні запровадили комендантську годину: в яких областях та який час
Сьогодні, 24 лютого, в день коли Росія розпочала військове вторгнення в Україну, українська влада запровадила комендантський час у столиці та інших містах.
Першою комендантську годину ввів Київ.
"Друзі! Київ з сьогоднішнього дня вводить комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та військового становища, необхідний для безпеки мешканців столиці", - повідомив мер Києва Віталій Кличко .
При цьому у Києві цілодобово буде доступне метро для укриття у разі обстрілу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після цього в українських містах стали запроваджувати аналогічні заходи.
Наводимо перелік міст та час дії комендантської години:
- Київ та Київська область з 22:00 – до 7:00
- Дніпропетровська область з 22:00 – до 6:00
- Черкаська область з 22:00 – до 6:00
- Вінницька область з 22:00 – до 7:00
- Житомирська область з 22:00 – до 6:00
- Запорізька область з 22:00 – до 6:00
- Миколаївська область з 22:00 до 6:00
- Одеська область, Березовський район та м. Арциз з 22:00 – до 5:00
- Полтавська область з 22:00 – до 6:00
- Рівненська область з 22:00 до 6:00
- Харківська область з 22:00 – до 6:00
- Черкаська область з 22:00 – до 6:00
- Чернігівська область з 22:00 – до 6:00
24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .