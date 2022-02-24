Майже по всій Україні запровадили комендантську годину: в яких областях та який час

Сьогодні, 24 лютого, в день коли Росія розпочала військове вторгнення в Україну, українська влада запровадила комендантський час у столиці та інших містах.

Першою комендантську годину ввів Київ.

"Друзі! Київ з сьогоднішнього дня вводить комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та військового становища, необхідний для безпеки мешканців столиці", - повідомив мер Києва Віталій Кличко .

При цьому у Києві цілодобово буде доступне метро для укриття у разі обстрілу.

Після цього в українських містах стали запроваджувати аналогічні заходи.

Наводимо перелік міст та час дії комендантської години:

Київ та Київська область з 22:00 – до 7:00

Дніпропетровська область з 22:00 – до 6:00

Черкаська область з 22:00 – до 6:00

Вінницька область з 22:00 – до 7:00

Житомирська область з 22:00 – до 6:00

Запорізька область з 22:00 – до 6:00

Миколаївська область з 22:00 до 6:00

Одеська область, Березовський район та м. Арциз з 22:00 – до 5:00

Полтавська область з 22:00 – до 6:00

Рівненська область з 22:00 до 6:00

Харківська область з 22:00 – до 6:00

Черкаська область з 22:00 – до 6:00

Чернігівська область з 22:00 – до 6:00

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .