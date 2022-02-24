Почти по всей Украине ввели комендантский час: в каких областях и в какое время

Сегодня, 24 февраля, в день когда Россия начала военное вторжение в Украину, украинские власти ввели комендантское время в столице и других городах.

Первым комендантский час ввел Киев.

"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", — сообщил мер Киева Виталий Кличко.

При этом в Киеве круглосуточно будет доступно метро для укрытия в случае обстрела.

После этого в украинских городах стали вводит аналогичные меры.

Приводим перечень городов и время действия комендантского часа:

Киев и Киевская область с 22:00 – до 7:00

Днепропетровская область с 22:00 – до 6:00

Черкасская область с 22:00 – до 6:00

Винницкая область с 22:00 – до 7:00

Житомирская область с 22:00 – до 6:00

Запорожская область с 22:00 – до 6:00

Николаевская область с 22:00 - до 6:00

Одесская область, Березовский район и г. Арциз с 22:00 – до 5:00

Полтавская область с 22:00 – до 6:00

Ровенская область с 22:00 - до 6:00

Харьковская область с 22:00 – до 6:00

Черкасская область с 22:00 – до 6:00

Черниговская область с 22:00 – до 6:00

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.