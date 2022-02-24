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Почти по всей Украине ввели комендантский час: в каких областях и в какое время
Сегодня, 24 февраля, в день когда Россия начала военное вторжение в Украину, украинские власти ввели комендантское время в столице и других городах.
Первым комендантский час ввел Киев.
"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", — сообщил мер Киева Виталий Кличко.
При этом в Киеве круглосуточно будет доступно метро для укрытия в случае обстрела.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После этого в украинских городах стали вводит аналогичные меры.
Приводим перечень городов и время действия комендантского часа:
- Киев и Киевская область с 22:00 – до 7:00
- Днепропетровская область с 22:00 – до 6:00
- Черкасская область с 22:00 – до 6:00
- Винницкая область с 22:00 – до 7:00
- Житомирская область с 22:00 – до 6:00
- Запорожская область с 22:00 – до 6:00
- Николаевская область с 22:00 - до 6:00
- Одесская область, Березовский район и г. Арциз с 22:00 – до 5:00
- Полтавская область с 22:00 – до 6:00
- Ровенская область с 22:00 - до 6:00
- Харьковская область с 22:00 – до 6:00
- Черкасская область с 22:00 – до 6:00
- Черниговская область с 22:00 – до 6:00
24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.