В Раде предлагают ввести штрафы за нарушение комендантского часа

Шесть депутатов предлагают Верховной Раде вести административную ответственность за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения. Соответствующий законопроект №7553 они зарегистрировали 12 июля.

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Нардепы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 210-2, предусмотрев, что пребывание в определенный период суток во время военного положения на улицах и в других общественных местах или за движение транспорта без специально выданных пропусков или удостоверений влечет предупреждение или наложение штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

За совершение таких действий лицом, которое в течение года уже было подвергнуто административному взысканию за это, предлагается ввести штраф от 100 до 200 тысяч необлагаемых минимумов.

Эту статью предлагается добавить в список тех, дела по которым рассматриваются органами полиции и (в случае нарушений комендантского часа в пределах пограничной полосы) Государственной пограничной службы.

В случае принятия соответствующий закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Отметим, что авторами документа являются пять депутатов из группы "Восстановление Украины" (Александр Юрченко, Евгений Яковенко, Артем Дмитрук, Анатолий Бурмич и Максим Ефимов), а также представитель группы "За будущее" Анна Скороход.

Напомним, что комендантский час был введен в большинстве регионов Украины уже в первый день российского военного вторжения 24 февраля. Теперь он действует во всех областях, кроме Закарпатской. Как правило, он распространяется на промежуток времени с 22 или 23 часов вечера до 5 утра.

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