В Донецкой области сократили комендантский час

Донецкая ОГА решила сократить комендантский час в области с 4 июля. Об єтом на своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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По его словам, с 4 июля ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22:00 до 04:00. Ранее в Донецкой области комендантский час действовал с 21:00 до 05:00.

Напомним, 24 июня длительность комендантского часа сократили в Днепре и Каменском.