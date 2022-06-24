В Днепре и Каменском изменили время комендантского часа

В Днепропетровской области в двух городах сократили продолжительность комендантского часа, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Facebook.

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В Днепре и Каменском комендантский час с 25 мая будет действовать с полуночи и до 5 утра. То есть его продолжительность сократили на час. Соответствующее распоряжение Резниченко подписал 24 июня.

Во всех остальных населенных пунктах региона все остается без изменений: комендантский час и дальше будет действовать с 23.00 до 05:00.

Отметим, во разных городах Украины постепенно увеличивают время между началом и завершением действия комендантского часа. Накануне это сделал во всех населенных пунктах Черниговской области. Теперь в регионе комендантский час действует с 23:00 до 04:00.

До этого в Одессе и Одесской области распоряжением начальника ОВА Максима Марченко с 25 мая изменено время комендантского часа. Там он действует с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.