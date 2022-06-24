У Дніпрі та Кам'янському змінили час комендантської години

У Дніпропетровській області у двох містах скоротили тривалість комендантської години, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У Дніпрі та Кам'янському комендантська година з 25 травня діятиме з півночі та до 5 ранку. Тобто, її тривалість скоротили на годину. Відповідне розпорядження Резніченко підписав 24 червня.

У решті населених пунктів регіону все залишається без змін: комендантська година й надалі діятиме з 23.00 до 05:00.

Зазначимо, у різних містах України поступово збільшують час між початком та завершенням дії комендантської години. Напередодні це зробив у всіх населених пунктах Чернігівської області. Тепер у регіоні комендантська година діє з 23:00 до 04:00.

До цього в Одесі та Одеській області розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка з 25 травня змінено час комендантської години. Там вона діє з 23 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин.