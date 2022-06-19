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У Київській області військова комендатура та поліція будуть проводити рейди щодо дотримання комендантської години

У Київській області військова комендатура та поліція будуть проводити рейди щодо дотримання комендантської години
Київська область. Фото: Aris Messinis

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що влада Київської області починає активну підготовку до осінньо-зимового періоду, а також буде контролювати дотримання комендантської години. 

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Про це він написав у своєму Telegram.

Кулеба закликав мешканців регіону не нехтувати впровадженими через війну і ймовірних диверсантів обмеженнями.

"Багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією по цьому питанню, аби контролювати безпеку Київщини вночі. Тож до 23-ї години приходимо додому та не створюємо собі зайвих проблем", - повідомив Кулеба. 

Нагадаємо, що за словами голови Київської ОВ Олексія Кулеби, загроза повторного нападу на Київську область буде доти, доки йтиме війна.