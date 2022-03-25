У Києві виявили диверсійну групу, яка планувала тяжкі злочини під виглядом тероборони

У Деснянському районі Києва (куди входять житлові масиви Троєщина та Лісовий) викрили членів озброєної групи, які, за даними правоохоронців, планували скоєння тяжких злочинів під виглядом бійців територіальної оборони. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Зазначається, що викрито двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою теробороні на інших осіб, і планували використати її з протиправною метою.

25 березня за адресами проживання учасників групи було проведено обшуки, під час яких вилучено автоматичну зброю, понад 300 бойових набоїв та два пристрої для відстрілу гумових куль (один з яких незаконно перероблено зі стартового пістолета).

Згідно з матеріалами слідства, учасники групи планували скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів із використанням даної зброї. Вказаним особам готуються повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії продовжуються.

Зазначається, що викриття злочинної групи проводили співробітники слідчого відділу Деснянського управління поліції Києва при оперативному супроводі працівників Головного управління з протидії системним загрозам управління державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Процесуальне керівництво справою здійснює Деснянська окружна прокуратура Києва. При цьому у відомстві не називають статті, за якими ведеться слідство, так само як і не повідомляють про самі плановані злочини або інші подробиці справи.

Зазначимо, що вранці в п'ятницю СБУ повідомила про те, що в Києві було "знищене озброєне диверсійне угруповання РФ". У відомстві заявили, що "для маскування підривної діяльності вороги намагалися видавати себе за підрозділ української територіальної оборони", однак іншої інформації про це не повідомили.

Нагадаємо також, що в столиці вже двічі за час воєнного стану оголошувалась комендантська година строком близько півтори доби, що пояснювалося необхідністю концентрації силовиків на боротьбі з ворожими диверсійними групами. Востаннє вона діяла з вечора 21 по ранок 23 березня. Зокрема, за 21 березня влада прозвітувала про затримання в Києві 149 диверсантів.