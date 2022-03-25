В Киеве выявили диверсионную группу, планировавшую тяжкие преступления под видом теробороны

В Деснянском районе Киева (куда входят жилмассивы Троещина и Лесной) разоблачили членов вооруженной группы, которые, по данным правоохранителей, планировали совершение тяжких преступлений под видом бойцов территориальной обороны. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Отмечается, что разоблачены два участника преступной группы, которые завладели огнестрельным оружием, выданным теробороне на других лиц, и планировали использовать его в противоправных целях.

25 марта по адресам проживания участников группы были проведены обыски, в ходе которых изъято автоматическое оружие, более 300 боевых патронов и два устройства для отстрела резиновых пуль (одно из которых незаконно переработано из стартового пистолета).

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

Согласно материалам следствия, участники группы планировали совершение тяжких и особо тяжких преступлений с использованием данного оружия. Указанным лицам готовятся сообщения о подозрении и избрание мер пресечение. Следственные действия продолжаются.

Отмечается, что разоблачение преступной группы проводили сотрудники следственного отдела Деснянского управления полиции Киева при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления по противодействию системным угрозам управления государством Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство делом осуществляет Деснянская окружная прокуратура Киева. При этом в ведомстве не называют статьи, по которым ведется следствие, равно как и не сообщают о самих планировавшиеся преступления или других подробностях дела.

Отметим, что утром в пятницу СБУ сообщила о том, что в Киеве была "уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ". В ведомстве заявили, что "для маскировки подрывной деятельности враги пытались выдавать себя за подразделение украинской территориальной обороны", однако другой информации об этом не сообщили.

Напомним также, что в столице уже дважды за время военного положения объявлялся комендантский час сроком около полутора суток, что объяснялось необходимостью концентрации силовиков на борьбе с вражескими диверсионными группами. Последний раз он действовал с вечера 21 по утро 23 марта. В частности, за 21 марта власти отчитались о поимке в Киеве 149 диверсантов.