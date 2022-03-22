За один день в Киеве поймали 149 диверсантов

За сутки 21 марта в Киеве разыскали и задержали 149 диверсантов. Об этом сообщили в Киевской военно-гражданской администрации.

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Также за 24 часа сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 10 взрывоопасных предметов.

Оперативно разыскать диверсантов и обезвредить боеприпасы удалось, в том числе, благодаря комендантскому часу в столице в Киевской области.

"Вводится комендантский час с 20.00 21 марта до 7.00 23 марта. Киев и область готовятся обезвреживать от ДРГ и мародеров", – отметили в Киевской военно-гражданской администрации.

На время усиленного комендантского часа магазины, аптеки, заправки, учреждения и т.д. не работают.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, по городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам. Кроме того, в это время не курсирует электричка Святошин-Дарница. Пригородным сообщением могут воспользоваться только работники критически важных индустрий, в частности железнодорожники.