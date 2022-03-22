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За одну добу у Києві затримано 149 диверсантів
За добу 21 березня у Києві розшукали та затримали 149 диверсантів. Про це повідомили у Київській військово-цивільній адміністрації.
Також за 24 години працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів.
Оперативно розшукати диверсантів та знешкодити боєприпаси вдалося, зокрема, завдяки комендантській годині у столиці та Київській області.
"Вводиться комендантська година з 20.00 21 березня до 7.00 23 березня. Київ та область готуються знешкоджувати від ДРГ та мародерів", – зазначили у Київській військово-цивільній адміністрації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На час посиленої комендантської години магазини, аптеки, заправки, установи тощо не працюють.
Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками. Крім того, у цей час не курсує електричка Святошин-Дарниця. Приміським сполученням можуть скористатися лише працівники критично важливих індустрій, зокрема залізничники.