За одну добу у Києві затримано 149 диверсантів

За добу 21 березня у Києві розшукали та затримали 149 диверсантів. Про це повідомили у Київській військово-цивільній адміністрації.

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Також за 24 години працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів.

Оперативно розшукати диверсантів та знешкодити боєприпаси вдалося, зокрема, завдяки комендантській годині у столиці та Київській області.

"Вводиться комендантська година з 20.00 21 березня до 7.00 23 березня. Київ та область готуються знешкоджувати від ДРГ та мародерів", – зазначили у Київській військово-цивільній адміністрації.

На час посиленої комендантської години магазини, аптеки, заправки, установи тощо не працюють.

Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками. Крім того, у цей час не курсує електричка Святошин-Дарниця. Приміським сполученням можуть скористатися лише працівники критично важливих індустрій, зокрема залізничники.