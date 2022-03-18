На правобережье враг остановлен в 70 километрах от центра Киева, — ВСУ

Вооруженные силы Украины отбросили российские войска от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров. Это делает невозможным любой огонь по городу, кроме ракетного.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге.

"Киев – главная, стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась, благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны. Мы полностью сорвали планы врага", — заявил Грузевич.

По его словам, на сегодня по правому берегу реки враг остановлен почти на 70 км и полоса внешнего кольца расширена до 70 км, что делает невозможным ведение огня, кроме ракет, по столице Украины.

Также у россиян нет успеха и на левом берегу Днепра.

"По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. Но враг перешел к другой тактике: цинично расстреливает нашу инфраструктуру", — сказал он.

По словам Грузевича, для российской армии перекрываются главные пути наступления.

"Ранее было создано два круга обороны. В Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны", — заявил Грузевич.

Он отметил, что вокруг столицы действует система противовоздушной обороны, но, к сожалению, сбитые ракеты падают на город и причиняют вред инфраструктуре.

"Два сложных направления, по которым противник наносит ракетные удары, – с Черного моря и со стороны Беларуси. Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. Сейчас идет работа над системой, которая сведет к минимуму попадание ракет в гражданское население", — рассказал Грузевич.

Он добавил, что в Киеве создана эффективная противодиверсионная система, за последние дни найдена и уничтожена ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.

Отметим, в Киеве за последние дни произошло уже несколько мощных взрывов. Так, 18 марта российские военные обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. 17 марта российские оккупационные войска открыли огонь по Святошинскому району столицы Украины. В результате возник пожар на складе и загорелись два авто.

15 марта в Святошинском районе Киева снаряд попал в два жилых дома. Оккупанты также обстреляли многоэтажку в Подольском районе Киева. Кроме того, в районе Осокорки на улице Садовой в результате обстрела произошло попадание в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.

14 марта в Оболонском районе Киева снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего на двух этажах возникло возгорание.