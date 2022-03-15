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Зеленский назначил главой Киевской обладминистрации Павлюка, командующим ООС стал Москалев
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, ранее командующего Операцией объединенных Сил (ООС). Новым командующим ООС стал Эдуард Москалев.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.
"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка, Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил", — сказал Зеленский.
Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Так что киевское направление и ситуация в области получают еще большее внимание", — подчеркнул президент.
Также он сообщил, что новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалёв.
"Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев – профессиональный человек, патриотичный человек", — сообщил Зеленский.
Эдуард Москалев ранее занимал должность заместителя командующего ООС.
Отметим, Алексей Кулеба был назначен главой Киевской областной государственной администрации 9 февраля 2022 года.
Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации. Виталий Кличко как мэр Киева работает совместно с военным главой.
Отметим, в Киеве и области вводится комендантский час на полтора дня, с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.