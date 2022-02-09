Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский вручил Кулебе служебное удостоверение и поздравил его с назначением. Президент Украины выразил надежду, что новый глава области поспособствует динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.

До этого назначения Кулеба был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в столице Украины. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет — стал магистром по международной экономике.

В 2005-2008 годах он был аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению.

Кулеба преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Имеет опыт предпринимательской деятельности. Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА.

Кандидатуру Кулебы на должность главы Киевской области 2 февраля согласовал Кабмин. При этом СМИ называют его "компромиссной фигурой" между Офисом президента и Кличко и сообщают, что жена Алексея Кулебы работает адвокатом в компании Игоря Коломойского и Александра Ткаченко.