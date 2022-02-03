Жена нового главы Киевской ОГА работает адвокатом в компании Коломойского

Жена утвержденного на заседании Кабмина нового главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы является адвокатом в компании Игоря Коломойского и Александра Ткаченко.

На это обратил внимание журналист Владимир Бондаренко.

Так, Галина Дмитриченко-Кулеба работает адвокатом в юридической фирме "Смарт солюшнз", которая относится к медиахолдингу Игоря Коломойского "1+1".

"Бенефициар "Смарт солюшнз" — Вячеслав Миенко с 2011 года был замом гендира "1+1" Александра Ткаченко по правовым вопросам, а в 2019 году Миенко вообще возглавил ТОВ "ТРК Студія "1+1", также он соучредитель в "1+1 продакшн", — отметил журналист.

Отметим, что до сегодняшнего дня Алексей Кулеба с 2020 года (с подачи Офиса президента) являлся первым заместителем главы КГГА Виталия Кличко по вопросам полномочий самоуправления. Кулебу на этой должности считали креатурой главы Офиса президента Андрея Ермака и, как писала "Украинская правда", его называли "компромиссной фигурой" между Офисом президента и Кличко.

Учитывая предыдущие планы Александра Ткаченко получить пост главы КГГА, журналист делает вывод, что "возможно, Коломойский и Ткаченко поменяли Киев на область".

Напомним, 2 февраля Кабмин на заседании согласовал смену главы Киевской области. Вместо Василия Володина ОГА возглавит Алексей Кулеба.