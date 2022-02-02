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Кабмин согласовал, что Киевскую ОГА вместо Володина возглавит Кулеба

алексей кулеба киевская ога
Алексей Кулеба. Фото из Facebook Кулебы

Кабинет министров Украины согласовал, что Василий Володин будет уволен с должности главы Киевской областной государственной администрации (ОГА), и одобрил назначение Алексея Кулебы.

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, проект указа президента о назначении Кулебы одобрили на заседании правительства в среду, 2 февраля.

Сейчас Алексей Кулеба — первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий.

Кабмин также одобрил увольнение Василия Володина с должности главы Киевской облгосадминистрации.

Алексей Кулеба родился в Киеве 1983 году. Он занимался предпринимательской деятельностью деятельностью, был генеральным директором ООО "Asper Естейт", затем работал в Киевской городской государственной администрации. 

Напомним, что когда в конце 2021 года Владимир Зеленский уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной администрации согласно поданному им заявлению, вместе с ним уволились сразу трое заместителей.

Среди последних назначений такого уровня — Олег Синегубов, который стал главой Харьковской областной государственной администрации. До этого он возглавлял Полтавскую облгосадминистрацию. Причем у Харьковской ОГА не было главы с августа 2021 года, когда Зеленский уволил Айну Тимчук. Одновременно он возложил исполнение обязанностей главы ОГА на Александра Скакуна, бывшего одним из заместителей Тимчук, до этого работавшего в органах Службы безопасности Украины.

Автор:
Сергей Горелов