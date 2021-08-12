Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Тимчук, назначив временного руководителя области

Президент Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению. Об этом говорится в указе главы государства №355 от 11 августа.

В свою очередь следующим указом №356 президент временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на Александра Скакуна, бывшего одним из заместителей Тимчук.

Скакуну 21 августа исполнится 48 лет. Он стал замглавы Харьковской ОГА еще в январе 2017 года, а до того с 1995 года работал в органах Службы безопасности Украины.

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Временный руководитель обладминистрации в 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "юрист", а в 2005 году — Харьковскую национальную академию городского хозяйства по специальности "менеджер-экономист". В 2012 году получил звание кандидата юридических наук.

Напомним, что Кабинет министров согласовал увольнение Тимчук с должности главы Харьковской обладминистрации ранее в тот же день — 11 августа.

Отметим, что ранее разгорелся скандал из-за продажи нынешней главой Харьковской ОГА Тимчук гостиницы в оккупированном Россией Крыму. В конце июля под стенами ХОГА прошла акция, в ходе которой группа людей с бело-красно-черными триколорами требовала отставки Тимчук.

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