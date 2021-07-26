Политика 1 час назад

Глава Харьковской ОГА могла вести бизнес в оккупированном Крыму, — расследование

На нее была оформлена гостиница в Алуште

Фото: глава Харьковской ОГА Айна Тимчук Фото: глава Харьковской ОГА Айна Тимчук
Фото: глава Харьковской ОГА Айна Тимчук

Глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа Андрея Тимчука для продажи ее отеля "Астория" в оккупированном Крыму, который использовала оккупационная власть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование харьковских журналистов.

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В этом же расследовании уже бывший муж Айны Тимчук Андрей Тимчук, который возглавляет местную "Укртрансбезопасность", разговаривая с потенциальным покупателем отеля, заявляет, что давал взятки украинским силовикам за закрытие дела о финансировании терроризма из-за ведения бизнеса в Крыму.

"Я имел убытки. Надо было закрывать дело. В общем я потратил до полтинника (50 тыс. долларов США)", — говорит он на видеозаписи.

Кроме того, Тимчук не признает Крым украинским и называет его спорной территорией. Также он выражает готовность продавать отель окружению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Стоит отметить, что это расследование уже прокомментировал Андрей Тимчук. По его словам, отель "Астория" в Крыму действительно был оформлен на Айну еще в 2014 году, когда пара состояла в браке.

"Это было мое решение оформить его на жену, что было указано в декларации. С 2015 года мы фактически не были семьей, в этом же году я попросил ее оформить доверенность на мое имя и других людей для распоряжение отелем. С этого момента Айна Тимчук больше не имела никакого отношения к данной недвижимости. Последним документом стала дарственная на мое имя, оформленная во время нашего официального развода и раздела имущества в 2018 году", — отметил Тимчук.

Глава Харьковской ОГА могла вести бизнес в оккупированном Крыму, — расследование

Глава Харьковской ОГА могла вести бизнес в оккупированном Крыму, — расследование

Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.

Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.

По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.

Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.

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