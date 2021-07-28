Харьковскую ОГА пикетировали неизвестные с флагами народности России (ФОТО)

В среду, 28 июля, группа людей с бело-красно-черными триколорами устроили пикет под зданием Харьковской облгосадминистрации с требованием отставки главы ХОГА Айны Тимчук. Об этом сообщает "Суспільне".

Лидер протестующих Виталий Кривошеев представился организацией "Украинский национальный союз". По его мнению, Айна Тимчук "совершает действия, не совместимые с действиями госслужащего", ссылаясь на некое расследование в YouTube, в котором говорится, что "Тимчук посещала оккупированный Крым и вместе с мужем имеет там бизнес".

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При этом другие протестующие не смогли ничего ответить, почему пришли на акцию и чего хотят. Также никто не мог объяснить, что это за флаги у них в руках при том, что бело-красно-черный флаг — это национальный флаг народности эрзян, проживающей в России на востоке Мордовии.

Заместитель председателя Харьковской ОГА Антон Деньгуб назвал эту акцию "проплаченной с целью дискредитации областной власти". По его словам, сейчас идет грязная политическая борьба, связанная с местными выборами, а потому местные политические функционеры пытаются раскачать ситуацию вокруг областной власти. В частности, пытаются "раскрутить" историю по Крыму.

Айна Тимчук, глава ХОГА, как говорит ее заместитель, развелась с Андреем Тимчуком еще в 2018 году, а не проживает с ним с 2015 года. Тогда же они оформили раздел имущества. У них был в собственности отель в Крыму: "в 2015 году она передала доверенность на распоряжение этим отелем, после чего никакого отношения к нему не имела".

"Был организован митинг под флагами народности эрзян Российской Федерации, ну хотя бы флаги какие-то подобрали. Это был проплаченный митинг, направленный на дискредитацию обладминистрации и на получение хорошей картинки", — добавил Антон Деньгуб.