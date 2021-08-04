Кабмин уволил из МВД Геращенко и назначил замминистра инфраструктуры Найема

Сегодня, 4 августа, Кабинет министров Украины на заседании принял ряд важных кадровых изменений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, по его словам, Кабмин уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, а замглавы МВД были назначены Мэри Акопян и Богдан Драпятый.

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Кроме этого, Мустафа Найем назначен заместителем министра инфраструктуры. Также на этот пост назначены Василий Шкураков и Анатолий Комирный.

В свою очередь Анна Маляр будет занимать должность заместителя министра обороны Украины.

Антон Геращенко с 2002 по 2006 годы был депутатом Харьковского городского совета. С 2005 по 2010 годы занимал должность главы Красноградской райгосадминистрации.

Был членом партии "Народный союз "Наша Украина" (НСНУ), председателем Красноградской районной организации НСНУ.

После назначения Арсена Авакова исполняющим министра внутренних дел стал его внештатным советником, оставался на этой должности с 20 марта по 20 ноября 2014 года.

25 сентября 2019 года назначен Кабинетом министров Украины на должность заместителя министра внутренних дел Украины.

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Мустафа Найем — народный депутат Украины VIII созыва, экс-член Политического совета партии "ДемАльянс".

Был одним из основателей и главным редактором "Громадского телевидения", ранее — специальный корреспондент газеты "Коммерсантъ Украина", редактор информационного портала "Украинская правда", активист журналистского движения "Стоп цензуре!".

С 2007 по 2011 годы сотрудничал с Савиком Шустером в его проектах на различных телеканалах.

В 2014 году на парламентских выборах прошел в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко".

После ухода из политики с ноября 2019 по апрель 2021 года работал заместителем генерального директора госконцентра "Укроборонпром" по управлению активами и корпоративными правами.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада Украины приняла отставку Арсена Авакова с поста главы МВД Украины. Известно, что он подал заявление после просьбы президента Владимира Зеленского.

Новым министром внутренних дел Украины стал представитель "Слуги народа" Денис Монастырский.

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