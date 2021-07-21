Следом за Аваковым из МВД Украины уволили двух его заместителей

Кабинет министров Украины на заседании 21 июля 2021 года уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Он был на этой должности с марта 2014 года, сообщил в соцсетях народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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По его словам, на заседании правительства Ярового уволили с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

Известно, что назначили Ярового первым замминистра в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на заседании Кабмина в среду уволили еще одного заместителя министра внутренних дел — Татьяну Ковальчук.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада Украины приняла отставку Арсена Авакова с поста главы МВД Украины. Известно, что он подал заявление после просьбы президента Владимира Зеленского.

Новым министром внутренних дел Украины стал представитель "Слуги народа" Денис Монастырский.

Как пишет в своей колонке на Delo.ua Константин Паршин, Арсен Аваков уже этой осенью может начать свою кампанию по выдвижению в президенты Украины.

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