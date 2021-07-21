Политика 30 минут назад

Следом за Аваковым из МВД Украины уволили двух его заместителей

В должности первого замминистра Сергей Яровой находился как и сам Арсен Аваков более 7 лет

Сергей Яровой. Фото: МВД Сергей Яровой. Фото: МВД
Сергей Яровой. Фото: МВД

Кабинет министров Украины на заседании 21 июля 2021 года уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Он был на этой должности с марта 2014 года, сообщил в соцсетях народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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По его словам, на заседании правительства Ярового уволили с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

Известно, что назначили Ярового первым замминистра в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на заседании Кабмина в среду уволили еще одного заместителя министра внутренних дел — Татьяну Ковальчук.

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Как ранее сообщалось, Верховная Рада Украины приняла отставку Арсена Авакова с поста главы МВД Украины. Известно, что он подал заявление после просьбы президента Владимира Зеленского.

Новым министром внутренних дел Украины стал представитель "Слуги народа" Денис Монастырский.

Как пишет в своей колонке на Delo.ua Константин Паршин, Арсен Аваков уже этой осенью может начать свою кампанию по выдвижению в президенты Украины

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