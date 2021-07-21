После МВД. Начнет ли Аваков бороться за президентское кресло уже этой осенью

После ухода Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины многие стали говорить о том, что теперь он пойдет в мэры Харькова, а глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия и вовсе заявил, что уже этой осенью он может вернуться назад в правительство, но только уже на должность вице-премьер-министра.

Арахамия в своем заявлении указал одну очень четкую вещь, что Аваков вряд ли согласится на обычную министерскую должность, на которой он пробыл уже более семи лет. И здесь Арахамия прав. Арсену Борисовичу ввиду его влиятельности и опытности это просто-напросто не интересно. Но вряд ли ему будет интересно прозябать и на должности вице-премьер-министра или тем более мэра Харькова. Арсен Аваков определенно нацелен еще выше.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Министерство внутренних дел Украины сегодня — одно из самых сильных и влиятельных ведомств в стране, за последние годы собравшее под себя огромный функционал и не менее внушительные бюджеты. Человек, возглавлявший его семь лет, — это не просто чиновник, это значительная фигура на политической арене, имеющая большой политический ресурс в виде знаний, опыта, связей и… нужной информации. Имея это все, человек вряд ли пойдет на какой-то размен в виде мэрской должности или очередного кресла в уже знакомом и понятном правительстве.

Арсен Аваков — определенно фигура уровня президента. И его уход с поста главы МВД именно сегодня не случаен. Половина каденции президента Владимира Зеленского уже почти пройдена, а значит, последующие 2,5 года — это уже фактически начало предвыборной кампании на следующие президентские выборы. И именно сегодня закладывается фундамент под борьбу с Владимиром Зеленским за место главы государства. А для этого Авакову и был необходим маневр, который поменял бы его позицию с просто министра, подвластного и подотчетного сегодняшней власти, на фигуру, которая имеет намного больше возможностей для дальнейших политических шагов.

Какими они могут быть? Не секрет, что Арсена Авакова на политической арене Украины многие побаиваются. Его реноме неплохого комбинатора, человека, способного устоять при любой власти и влияющего на многие силовые структуры, многих заставляет, мягко говоря, аккуратничать с ним. Что, собственно, все время и делал Владимир Зеленский, побаиваясь его "трогать", хотя на это ему указывали очень много и очень часто.

И вполне вероятно, что после ухода Авакова из МВД ситуация особо не поменяется. Можно только представить, сколько информации у экс-министра за время его работы в МВД накоплено на каждого политического игрока в Украине. Определенно, на каждого есть своя папка. И именно это, в частности, будет основным фактором, влияющим на успех дальнейшей карьеры Авакова.

У Владимира Зеленского сегодня как минимум два варианта развития отношений с Аваковым: отпустить его в свободное плавание, позволив ему начать свою политическую игру, которая может стать для Зеленского катастрофической, или пытаться продолжать его держать при себе, на что указывает и недавнее заявление Арахамии по поводу кресла вице-премьер-министра.

У Арсена Авакова же вариантов теперь намного больше. Как и возможностей. Имея свою влиятельность, он спокойно может торговаться с нынешней властью и выторговывать то, что ему нужно. Например, потребовать должность премьер-министра, где и может начаться активная фаза его борьбы за главенствующую роль в государстве. Этот вариант может быть выгоден и Офису президента, так как в случае чего можно смело повесить всех собак на премьер-министра и обвинить именно его во всех провалах, как это уже было сделано один раз с Алексеем Гончаруком. Однако Аваков и здесь может затеять свою игру, например, с конституционной реформой, в рамках которой усилить роль премьер-министра над президентом, о чем уже не раз говорилось в условиях парламентско-президентской страны, коей Украина сегодня является. Но этот путь имеет много тактических проблем, что может привести к стратегическому провалу.

Грубо говоря, вариантов развития событий много. Но ясно одно, что совершенно не исключено, что Арсен Аваков может стать следующим президентом Украины. Вечный запрос украинцев на стабильность и порядок, на сильного лидера в данном случае может стать существенным фактором успеха для кандидатуры Авакова, который будет делать ставку на успешный опыт государств, во главе которых находятся бывшие сотрудники силовых ведомств — в первую очередь, Израиль, где большая часть премьер-министров — выходцы из Моссада. На фоне ослабленного Зеленского это может быть вполне выигрышной стратегией.

Будет ли Аваков создавать свою политическую партию? Вряд ли. И в этом нет особой необходимости. Вокруг него могут объединиться основные силы, не поддерживающие Зеленского, и Аваков может спокойно "выехать" на плечах его конкурентов. Так для формирования парламентского большинства он может использовать часть не лояльных к президенту депутатов от "Слуги народа", "слуг", находящихся в группах влияния украинских олигархов, а также использовать вариант выдвижения техническим кандидатом Кличко, который для должности президента еще слишком политически слаб, но вот для продвижения своей партии в парламент вполне подходит. Таким образом Аваков может сформировать свое парламентское большинство, совершенно не прилагая усилий в парламентской гонке.

Поэтому все последующие Авакову предложения от Офиса президента будут рассматриваться им исключительно с позиции, что они ему могут дать на пути к цели стать президентом Украины. Стать которым пока, судя по всему, у него очень большие шансы.